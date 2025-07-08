Soykırımın bedelini dünya öder

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya’nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen “Çok Taraflılığın Güçlendirilmesi, Ekonomik-Mali Meseleler ve Yapay Zeka” başlıklı oturumda konuştu. Çok taraflılıktan geri adım atmanın göze alabilecekleri bir seçenek olmadığını söyleyen Fidan, bunun uzun süredir ilerlemenin itici gücü olduğunu; sivil havacılıktan halk sağlığı sistemlerine, adil ticaretten dijital alandaki standartlara kadar günlük yaşamı etkilediğini dile getirdi.

CİDDİ BİR KRİZ

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımın bölgede onlarca yıl boyunca kaydedilen kalkınmayı tersine çevirdiğine dikkat çeken Fidan, “Filistin halkının yaşadığı dram, bugün çok taraflılık üzerine tartışmalarımızın merkezinde yer almaktadır. Bu durum, uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü kuruluşların meşruiyeti açısından ciddi bir krizdir. İsrail’in saldırganlığı ve yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, sonuçları küresel ölçekte hissedilecektir” diye konuştu.

Fidan, tam da bu nedenle, Türkiye’nin çabalarını barışçıl çözüme ve gerilimin azaltılmasına yönelik olarak yoğunlaştırdığına değinerek, bölgede kalıcı barışa tam destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Küreselleşmenin karşılıklı bağımlılığı derinleştirmesiyle, değer zincirlerinin, özellikle enerji ve kritik mineraller alanında daha kırılgan hale geldiğini kaydeden Fidan, gelişmek için büyümeye, istihdama ve serbest ticarete ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

YAPAY ZEKA UYARISI

Fidan, bunun da adil, kurallara dayalı ve öngörülebilir bir uluslararası ticaret sistemiyle güvence altına alınması gerektiğini vurgulayarak, “Dünya çok kutupluluğa yönelirken, yapay zekanın küresel yönetişimi kritik bir öncelik haline gelmektedir. Yapay zekanın yeni bir tahakküm aracına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin alınması şart” ifadelerini kullandı.

Çözüme destek veririz

Bakan Fidan, önemli görüşmeler yaptı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşmede, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili müzakere süreci ele alındı. Türkiye’nin, meselelerin diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğunu belirten Fidan, atılacak adımlara her türlü desteği vereceğini ifade etti. Fidan, Belaruslu mevkidaşı Maksim Rıjenkov ile de biraraya geldi.

Lavrov’la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki iş birliği başlıkları ele alındı. Gazze'deki gelişmeler da görüşmede ele alınan konular arasında oldu.







