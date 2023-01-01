Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu

Karnelerin verildiği gün de anne ile oğlu geldi. Bayan tavuk aldı. Daha sonra karne hediyesi olarak babasının tablet alacağını söyledi. Annesinin anlattığına göre çocuk hiç et yemezmiş. Ben de pirzola hediye ettim ki belki beğenir ve et yemeye başlar diye. Gerek sosyal medyada gerekse bazı gazetelerde olayın çarpıtılması bizi üzdü. Bütün gerçekler bunlardır."