Sözcü ve Cumhuriyet'in 'karne hediyesi et' çarpıtması: Anne ve kasap konuştu

İstanbul Şişli'de kasapta müşterilere mikrofon uzatan bir televizyon muhabiri annesi ile alış verişe gelen ilkokul öğrencisine de mikrofon uzattığında ilginç bir cevap aldı. Henüz okula yeni başladığı anlaşılan A.G isimli çocuk, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyledi. Bu anlar haberde yayınlanınca özellikle sosyal medyada ve Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde Türkiye'nin yoksullaştığı kara propagandasına malzeme yapıldı.

Anne Nihal herhangi bir maddi sıkıntılarının bulunmadığını açıkladı. Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları bulunduklarını söyleyen Nihal Güney, yalan haberlerle siyasete malzeme yapılmaktan şikayetçi olduklarını söyledi. Oğlunun uzatılan mikrofona yanlış bir kelime söylemesi ile söz konusu görüntülerin ortaya çıktını söyleyen anne, eşinin oğluna et değil tablet alacağını kaydetti. Oğlu A.G.'nin et yiyen bir çocuk olmadığını, kasap abisine karnesini gösterince kasabın hediye pirzola verdiğini ifade etti.

Sabah'ın haberine göre; Annenin uzun yıllardır müşterileri olduğunu belirten Kurtuluş'taki kasabın sahibi Zafer Kadife ise şunları aktardı: "Aile kasap dükkanıma yakın bir evde oturur. Öyle muhtaç insanlar filan değiller. Evleri arabaları var. Baba büyük bir şirkette çalışıyor. Uzun zamandır benim müşterilerim. Yoksul oldukları ve o sebeple et yiyemedikleri bilgisi kesinlikle doğru değil. Her ay gelir tavuk et alırlar.