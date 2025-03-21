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Sözde fenomenden polislere tehdit: Devir dijital kayıt dönemi sizi de bulurlar

Sözde fenomenden polislere tehdit: Devir dijital kayıt dönemi sizi de bulurlar

18:0021/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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X hesabından yaptığı paylaşımla polisleri tehdit eden Sonat Işık.
X hesabından yaptığı paylaşımla polisleri tehdit eden Sonat Işık.

Birçok platformda içerik ürettiğini iddia eden sözde sosyal medya fenomeni Sonat Işık, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden emniyet mensuplarını tehdit etti. "Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar" diyen Işık, "5 yıl, 15 yıl sonra da bulurlar. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi gözaltına alındı.

Yaşananlar sonrasında başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere muhalefet partisi temsilcileri, halka sokağa çıkması için çağrı yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile ilgili düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 16 polisin yaralandığını, 53 kişiye adli işlem yapıldığını açıkladı.

Sözde fenomenden polislere tehdit: Devir dijital kayıt dönemi sizi de bulurlar

Başta YouTube olmak üzere birçok platformda içerik ürettiğini iddia eden sözde sosyal medya fenomeni Sonat Işık, İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden emniyet mensuplarını tehdit etti.

"Devir internet, dijital kayıt dönemi, sizi de bulurlar
" diyen Işık,
"5 yıl sonra da bulurlar, 15 yıl sonra da bulurlar. o size verilen emirleri yerine getirirken insaflı olun. Gençliğinizde bir anlık sinirle yaptığınız hareket çocuklarınızın yalnız büyümesine sebep olmasın"
sözleriyle tehditlerini sürdürdü.


#Sonat Işık
#sosyal medya
#Ekrem İmamoğlu
#Tehdit

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