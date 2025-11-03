Yeni Şafak
Sözleşmeli er izne geldiği memleketinde kazada hayatını kaybetti

12:123/11/2025, الإثنين
DHA
Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi yakınlarında TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada izinli olarak memleketine gelen Sözleşmeli Er Altay Aktaş (22), hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında Çay- Dinar kara yolunun Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. A.D. (55) yönetimindeki TIR ile Altay Aktaş yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan Altay Aktaş, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. TIR şoförü A.D. gözaltına alındı.


Mardin'de görevli Sözleşmeli Er Altay Aktaş'ın memleketine izne geldiği öğrenildi. Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, "Vefat eden gencimiz Akkonak nüfusuna kayıtlı. Mardin 70. Mekanize Tugayı'nda görevli sözleşmeli er. Akkonak köyünde askeri törenle uğurlanacak" dedi.




#sözleşmeli er
#er
#Afyonkarahisar
