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Sözümü dün akşamki eylemimle gösterdim

Antikacı Nevzat Onmuş’un, Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier’i, “Leve Palestina”şarkısını çalarak protesto etmesi takdir topladı. Onmuş’un “Filistin’de yaşananlar belli. Ben sözümü dün akşamki eylemimle gösterdim” dedi.

Dilber Dural
04:00 - 24/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:41 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Nevzat Onmuş, Frank-Walter Steinmeier
Nevzat Onmuş, Frank-Walter Steinmeier

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier geçtiğimiz akşam Çukurcuma’daki Masumiyet Müzesi’ni ziyaret etti. Steinmeir’e müzeyi Orhan Pamuk gezdirdi. Müzenin karşısındaki antikacı Nevzat Onmuş ise camına Filistin ve Türk bayrağı asılan dükkânında, Almanca “Sayın Cumhurbaşkanı, Gazze'deki katliamı durdurun” yazılı döviz astı. Steinmeier'in müzeye gelişi sırasında Nevzat Onmuş'a ait dükkândan, yüksek sesle “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) şarkısı çalındı.

FİLİSTİN’DE YAŞANANLAR BELLİ

Eski felsefe öğretmeni, yazar ve yayıncı Nevzat Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier gelmeden önce tesadüfen dükkânının camına bayrak astığını söyledi. Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Masumiyet Müzesi ziyareti sırasında “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) şarkısını seçme nedenini de “Küresel ölçekte bilinen bir şarkı olduğu için açtım” şeklinde açıkladı. Onmuş, “Filistin’de yaşananlar belli. Ben sözümü dün akşamki eylemimle gösterdim. Çevreden de hiçbir tepki almadım. Burada yaşayan insanlar duyarlı” dedi.

Çok güzel bir mesaj

Antika dükkânı ziyaretçi akınına da uğradı. Nevzat Onmuş’un Steinmeier’i protesto eden videolarını sosyal medyadan görüp teşekkür etmek için gelen 29 yaşındaki Beyza Erşanlı, “Böyle bir şey kaç defa gerçekleşebilir ki? Masumiyet Müzesi’nin karşısında siz sadece müziğinizi açarak protesto yapabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir mesaj vardı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı kadarıyla protesto etmeli. Gelip teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı.




#protesto
#Frank-Walter Steinmeier
#Nevzat Onmuş
44 dakika önce
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