Eski felsefe öğretmeni, yazar ve yayıncı Nevzat Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier gelmeden önce tesadüfen dükkânının camına bayrak astığını söyledi. Onmuş, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Masumiyet Müzesi ziyareti sırasında “Leve Palestina” (Yaşasın Filistin) şarkısını seçme nedenini de “Küresel ölçekte bilinen bir şarkı olduğu için açtım” şeklinde açıkladı. Onmuş, “Filistin’de yaşananlar belli. Ben sözümü dün akşamki eylemimle gösterdim. Çevreden de hiçbir tepki almadım. Burada yaşayan insanlar duyarlı” dedi.

Antika dükkânı ziyaretçi akınına da uğradı. Nevzat Onmuş’un Steinmeier’i protesto eden videolarını sosyal medyadan görüp teşekkür etmek için gelen 29 yaşındaki Beyza Erşanlı, “Böyle bir şey kaç defa gerçekleşebilir ki? Masumiyet Müzesi’nin karşısında siz sadece müziğinizi açarak protesto yapabiliyorsunuz. Burada çok güzel bir mesaj vardı. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptığı kadarıyla protesto etmeli. Gelip teşekkür etmek istedim” ifadelerini kullandı.