STK’lar afetlerde daha güçlü olacak

Afet dönemlerinde etkin görev alan STK’lar güçlendirilecek. Çalışmaya göre; STK’ların kriz yönetimi kapasitelerini geliştirmek üzere kamu tarafından proje bazlı destekler sunulacak. Kamunun arama-kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına ayırdığı bütçeden STK’lara pay verilecek. STK’lar, afet yönetimine ilişkin politika yapım ve karar alma süreçlerine de dahil edilecek. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, STK’lar için hazırlanacak olan yasa tasarısına ilişkin “Çalışmamız devam ediyor” dedi.