|
Gündem

STK’lar afetlerde daha güçlü olacak

AK Parti, sivil toplum kuruluşlarının (STK), aferlerle mücadele kapasitelerinin artması için bir çalışma yürütüyor.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 03:18 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdullah Güler.
Abdullah Güler.

Afet dönemlerinde etkin görev alan STK’lar güçlendirilecek. Çalışmaya göre; STK’ların kriz yönetimi kapasitelerini geliştirmek üzere kamu tarafından proje bazlı destekler sunulacak. Kamunun arama-kurtarma ve iyileştirme çalışmalarına ayırdığı bütçeden STK’lara pay verilecek. STK’lar, afet yönetimine ilişkin politika yapım ve karar alma süreçlerine de dahil edilecek. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, STK’lar için hazırlanacak olan yasa tasarısına ilişkin “Çalışmamız devam ediyor” dedi.





#AK Parti
#STK
#TBMM
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?