STK’lar Kurban’a hazır

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala sivil toplum kuruluşlarını bayram heyecanı sardı. İHH, Beşir Derneği, İDDEF ve Yeryüzü Doktorları mazlum coğrafyalara kurban eti ulaştırmak için çalışmaya başladı. Bu yıl deprem bölgesine de ciddi bir yardım ulaştırılması hedeflenirken, çocukların bayramlık hediyeleri de hazır.

HEDEF 3 MİLYON

Türkiye dâhil 48 ülkede çalışan İHH, bu yıl 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Yurt içi ve dışında kurban hisse bedelini 3 bin 700 lira olarak belirleyen kuruluş, deprem bölgeleri dahil 15 ülkede 100 bin yetim ve ihtiyaç sahibine 500 liralık bayramlık kıyafet yardımında bulunacak.

BEŞİR‘DEN ÇOCUKLARA HEDİYE VAR

Deprem bölgesi başta olmak üzere ülkemizde ve 15’e yakın ülkede kurban organizasyonları düzenleyen Beşir Derneği, yurt içi ve yurt dışında toplam 50 bini aşkın kurban hissesini ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

İSMAİLAĞA DEPREM BÖLGESİNDE

Kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar’da 47 ülke 309 bölgede gerçekleştirecek olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) hazırlıkları tamamladı. Bu yıl 100 bin hisse hedefiyle yola çıkan kuruluş, yurt dışı kurban kesim hisse bedelini büyükbaşta 2 bin 200 TL, küçükbaşta ise 2 bin 500 TL olarak belirledi. İDDEF’e bu yıl bayramın ikinci gününe kadar bağış yapılabilecek. Deprem bölgesindeki kurban çalışmalarını ise İsmailağa Derneği gerçekleştirecek.

YERYÜZÜ DOKTORLARI ŞİFA OLACAK

Yeryüzü Doktorları ise, yurt içi kurban hisse bedelini 6 bin TL, yurt dışı kurban hisse bedelini ise 2 bin 600 TL olarak belirledi. Kuruluş bayramda depremzedelerin yanında olacak.







