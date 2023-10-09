STK'lar suspus: Örtbas edilmesin

LGBT odaklı tıbbi müdahaleler cezasız kaldı. Korkunç olaylar aynı hızla unutuldu. Müslümanlara saldırabilmek için fırsat gördükleri her olayı değerlendiren sözde STK’lar da çocukların cinsiyetini kanunsuzca değiştiren doktorlar için sessiz. İstanbul Üniversitesi’nin akademik kadrosunda yer alan 11 doktorun 22 çocuğun üzerinde “ergenlik durdurucu hormonlar” kullandığı, 7 çocuğa da 18 yaşından önce cinsiyet değiştirme ameliyatları yaptığı ortaya çıkmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeni Şafak’ın gündeme getirdiği haberle ilgili “Buna asla müsaade etmeyiz. Bakanlığımızın incelemesi devam ediyor. Soruşturmamızın neticesini de sizlerle paylaşırız” açıklaması yapsa da söz konusu olaya dair yetkililer adeta sessizliğe büründü.





ZOROĞLU VAKASI

KHK ile ihraç edilen FETÖ’cü psikiyatrist Süleyman Salih Zoroğlu’nun 40 çocuğu ilaçlarla hipnotize ederek ailelerine “cinsel istismar iftirası attırması” da benzer nitelikte. 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan Zoroğlu, 1 yıl sonra cezaevinden çıkıp İstanbul Bakırköy’de çocuk psikiyatri kliniği açtı. FETÖ’cü doktorun tedavi için kendisine gelen çocukları “Ketamin” adı verilen ilaçla hipnotize ederek “Ailem beni taciz etti” iftirası attırdığı ortaya çıktı. Çocukların beyanlarını yargıya taşımakla tehdit edip ailelerden para aldığı iddia edilen Zoroğlu’nun, bazı çocukları da ailelerinden koparıp FETÖ okullarına gönderdiği tespit edildi.





SORUŞTURMALAR SONUÇSUZ

Gözaltına alınan Zoroğlu, 40’ın üzerinde çocuk için cinsel istismar raporu düzenlediğini söyledi. Çok sayıda ailenin ve çocuğun şikayetlerini değerlendiren savcılığın başlattığı soruşturma sonucu, Zoroğlu 14 Eylül’de tutuklandı. Zoroğlu hakkında temmuz ayında ortaya atılan iddialar sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmediği de öne sürülmüştü. Soruşturmalardaki gereken özenin gösterilmemesi,

acı olaylara bir yenisinin daha eklenmesine yol açtı.











