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Su kuyusuna düşen iki çocuk ve anneleri kurtarıldı

Su kuyusuna düşen iki çocuk ve anneleri kurtarıldı

19:356/06/2025, Cuma
AA
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Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir anne ve iki çocuğu su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu anne ve çocukları yaklaşık 3 metrelik kuyudan çıkarıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde su kuyusuna düşen anne ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Aydın Mahallesi 4301 Sokak'ta anne ve 2 çocuğu, su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla anne ve çocukları, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyudan çıkarıldı.


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