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Sübhaneke duasıyla alay etmişti: TRT Cemal Toktaş'ı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarttı

Geçtiğimiz günlerde Sübhaneke duasıyla alay ettiği videosunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu Cemal Toktaş büyük tepki çekmişti. Toktaş'ın İslami değerleri ayaklar altına alan skandalı sonrası ise TRT'den hamle geldi. Sözde oyuncu Cemal Toktaş'ın TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

20:05 . 3/09/2023 Pazar
Diğer
Cemal Toktaş

Cemal Toktaş

Toplumun milli ve manevi değerlerine saldırı furyasına sözde oyuncu Cemal Toktaş da katıldı.

Toktaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ve 'Sübhaneke' duasıyla kendince dalga geçtiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.

Toktaş'ın yayınladığı videoda ailesiyle birlikte 'Sübhaneke' duasıyla açık açık dalga geçtiği videoya mütedeyyin kesimden çok sert tepkiler gelirken, TRT de sözde oyuncunun skandalı sonrası harekete geçti.

Cemal Toktaş'ın tepki çeken videonun ardından TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.





#Cemal Toktaş
#Sübhaneke Duası
#TRT
#Sadık Ahmet
#Film
1 saat önce
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