Sübhaneke duasıyla alay etmişti: TRT Cemal Toktaş'ı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarttı

Cemal Toktaş
Toplumun milli ve manevi değerlerine saldırı furyasına sözde oyuncu Cemal Toktaş da katıldı.
Toktaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı ve 'Sübhaneke' duasıyla kendince dalga geçtiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.
Toktaş'ın yayınladığı videoda ailesiyle birlikte 'Sübhaneke' duasıyla açık açık dalga geçtiği videoya mütedeyyin kesimden çok sert tepkiler gelirken, TRT de sözde oyuncunun skandalı sonrası harekete geçti.
Cemal Toktaş'ın tepki çeken videonun ardından TRT ortak yapımı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.