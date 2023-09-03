Sübhaneke duasıyla alay etmişti: TRT Cemal Toktaş'ı Sadık Ahmet filminin oyuncu kadrosundan çıkarttı

Toplumun milli ve manevi değerlerine saldırı furyasına sözde oyuncu Cemal Toktaş da katıldı. Toktaş paylaştığı ve kendince 'Sübhaneke' duasıyla dalga geçtiği skandal video büyük tepki çekti. Yapılan küstahlığa sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor.