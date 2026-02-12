Suça sürüklenen çocuklar için İngiltere örneği

İngiliz hukukunda ceza sorumluluğu yaşı 10 olarak kabul edilirken, mahkeme sürecine geçmeden önce “diversiyon” adı verilen koruyucu ve onarıcı programlar devreye alınıyor. Bu modelde çocuklara hapis ya da klasik cezalardan önce rehberlik, eğitim programları, toplum hizmeti ve onarıcı adalet uygulamaları sunuluyor. Amaç cezalandırmak değil, çocuğun davranışını düzeltmek ve yeniden topluma kazandırmak. Ancak cinsel saldırı, ağır yaralama ve yağma gibi ağır suçlar bu kapsamın dışında tutuluyor. Diversiyon sürecinde çocuklardan mağdurdan özür dilemeleri, zararı karşılamaları ya da kamu yararına çalışmalara katılmaları istenebiliyor. İngiliz sisteminin dikkat çeken yönlerinden biri de ebeveynlerin sürece doğrudan dahil edilmesi. 16 yaş altındaki bir çocuğun suça karışması halinde ailelere çeşitli yükümlülükler getirilebiliyor. Çocuğun belirli saatlerde evde bulunmasını sağlamak, danışmanlık programlarına katılmak ve belirlenen kurallara uymak bunlar arasında yer alıyor. Yükümlülüklerin ihlali halinde ebeveynlere bin sterline kadar para cezası uygulanabiliyor.