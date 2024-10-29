Suda hedef 11 milyar metreküp tasarruf

Kuraklığın etkilerinin azaltılması ve risklerine karşı hazırlıklı olunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 25 nehir havzası için suyun verimli kullanımını da içeren kuraklık yönetim planı hazırladı. Buna göre; kayıp kaçağın azaltılması, sulama alanlarının rehabilitasyonu, modern sistemlere geçilmesi, sanayide kullanılan suyun geri kazanılması ve temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması gibi önlemlerle yıllık 11,6 milyar metreküpe kadar tasarruf sağlanması hedefleniyor.





YAPAY ZEKADAN DESTEK

Bunun yanı sıra su kaynakları yönetiminde hızlı, doğru ve etkili su yönetimi politikalarına yardımcı olacak karar destek sistemi HİDROTÜRK modeli de geliştirildi. Altyapısı güçlendirilecek HİDROTÜRK modeli Türkiye’nin dinamiklerine göre şekil alacak. HİDROTÜRK farklı sektörler arasında optimum su dağıtımı yapay zeka destek sistemleri ile yaparak verimli su kullanımını sağlayacak.





SU VERİMLİ KULLANILACAK

Yeraltı su kaynakları için özel çalışmalar gerçekleştirildi. Suların kirlenmeye ve bozulmaya karşı korunması kapsamında 19 havzada yeraltı suyu miktarı belirleme, suyun kullanılabilirliğinin tespit edilmesi çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar ile yeraltı sularının kirletilmesine engel olunacak ve yer altı su kaynakları da verimli kullanılarak tasarruf edilecek miktarın yüzde 10’luk kısmı yer altı kaynaklarından edilecek.





ÜRETİCİYE PLANLI SU

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından aralarında tarımında bulunduğu toplamda 12 sektörün adil ve dengeli su paylaşımını sağlamak, su kullanımından elde edilecek faydayı en üst seviyeye çıkarmak için havza ve alt havza bazında Sektörel Su Tahsis Planları hazırlanıyor. Planlama sayesinde kurak dönemde ve yağışlı dönemde tarıma, endüstriye ne kadar su verilebileceği hesaplanıp buna göre strateji oluşturulacak.





İSRAF İSTANBUL’UN 10 KATINDAN FAZLA

Bakanlığın koordinesinde alınacak tedbirlerle 11,6 milyar metreküplük su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da 2023 yılındaki tüketimi toplamda bir milyar 117 milyon metreküp olarak ölçüldü. Tasarruf edilecek miktar İstanbul’un bir yıllık kullanımının 10 katından daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor.











