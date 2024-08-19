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Suikast timi yok edildi

Kuzey Irak'tan paramotorla sınır ihlali yaptığı tespit edilen 4 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Türkiye sınırına girdikleri andan itibaren J-İHA'larla adım adım izlenen özel eğitimli suikast timi, Uludere'nin Düğün Dağı mevkiinde imha edildi. 2 saati aşkın çatışmanın yaşandığı operasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etti.

Aybike Eroğlu
04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:06 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kuzey Irak'tan Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiine 2 paramotorla inen 4 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığının belirlenmesinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) havalandı. Akıncı TİHA'nın an be an takip ettiği teröristlere Türkiye sınırına girdikten sonra Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca J-İHA ve JİKU destekli operasyon yapıldı. 2 saati aşkın çatışmanın sonunda 2 terörist indikleri noktada vuruldu. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, operasyon saat 10 sularında sona ererken, diğer iki teröristin bombayla imha edildiği öğrenildi. Bölücü terör örgütünün özel eğitimli suikastçılarından olduğu belirlenen teröristlerin, kimlik tespiti DNA tespitinden sonra netleşecek.

ERDOĞAN TAKİP ETTİ

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da takip ettiği operasyon 10.30 sularında tamamlandı. Operasyonun Kuzey Irak'la son dönemde terörle mücadelede atılan adımların bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi.




#Terör
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#Irak
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