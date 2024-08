Suikast timi yok edildi

Kuzey Irak'tan Şırnak'ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiine 2 paramotorla inen 4 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığının belirlenmesinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) havalandı. Akıncı TİHA'nın an be an takip ettiği teröristlere Türkiye sınırına girdikten sonra Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca J-İHA ve JİKU destekli operasyon yapıldı. 2 saati aşkın çatışmanın sonunda 2 terörist indikleri noktada vuruldu. Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, operasyon saat 10 sularında sona ererken, diğer iki teröristin bombayla imha edildiği öğrenildi. Bölücü terör örgütünün özel eğitimli suikastçılarından olduğu belirlenen teröristlerin, kimlik tespiti DNA tespitinden sonra netleşecek.