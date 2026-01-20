Şükrü Genç'e teröre finanstan 7 yıl 6 ay hapis

Tutuklu bulunan eski CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e terör örgütü DHKP/C’ye finans sağladıkları gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin DHKP/C terör örgütünü finanse ettikleri iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Yıldız, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Mehrali Seçme ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül'ün de bulunduğu şüpheliler hakkında, 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. 25 şüphelinin 17 yıl 6 aydan 27 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, eski Sarıyer Belediye Başkanı Sükrü Genç ile Mahmut Serdar Kızılay hakkında 'Terör örgütüne finansman' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Tutuklu yargılanan bu şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Aynı suçtan yargılanan sanıklar Orhan Beğenmiş, Mehrali Seçme, Erdoğan Yıldız ve Abdurrahman Emin'e 1 yıl 13 ay, Zafer Eskiköy, Sinan Çetiz, Necati Demirci, Muhittin Yetimler, Melih Morsünbül, Kaya Emir Dönmez, İsmail Yalnız ve Haydar Battal'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıklar İsmail Erdem ve Kalender Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ve Haydar Özgül hakkında ise beraat kararı verildi.