Süleyman Şah özgür

Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi arazisinin bulunduğu Karakozak mevkini örgütten kurtardı. Suriye ordusu gündüz saatlerinde, Sırrin beldesine girerek ilerleme kaydetmişti. Ardından Sırrin'in kuzeydeki Ayn el- Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi. Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi. Bölge, terör örgütünün döşediği mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.