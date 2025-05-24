Süleyman Soylu 'Batı ile makas kapanıyor' deyip anlattı: PKK'nın kendini feshetmesi önemli bir iş

"Terörsüz Türkiye diyorlar. Bu kadar terörle mücadele ettik ne oldu, terörsüz Türkiye geldi diyorlar. Bunu ne için yaptınız diyorlar. Ülkemizde terör örgütleri ortadan kalksın diye hep beraber elimizden geleni yapmadık mı? Fedakârlıklarımızı ortaya koymadık mı? Bu mücadelede ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmadık mı? Bunu ne için istedik ayrılmak için mi, birlik için mi, kardeşlik için mi? Bunu kardeşlik için yaptık. Türkiye'de böyle liderler çok gelmez. Tekrar söylüyorum fırsatını bilelim, değerlendirelim.