Gençlere terörsüz bir Türkiye emanet edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde programda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin teminatı olan tüm gençlerle gurur duyduğunu dile getirerek "Sizler, Türkiye'nin yüz akısınız. Siz milletimizin güven kaynağısınız” diye seslendi. "Bundan tam 106 sene önce esaret zincirlerini tek tek kırdığımız, emperyal güçleri hezimete uğrattığımız, bu topraklara İslam mührünü tekrar vurduğumuz bugün dünyanın gıptayla baktığı bir zafere giden yolun ilk adımını attık." İfadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:





MENZİLE ÇOK HIZLI ULAŞACAĞIZ

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşi çok kısa sürede Anadolu'nun dört bir yanına dalga dalga yayıldı. Sonuçta milletimizle birlikte sizin gibi gençlerimizin fedakarlıklarıyla bezeli mücadelesi sayesinde muhteşem bir zaferle taçlandı. Şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sari yolculuğumuz, bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim. Türkiye Yüzyılı hedefimize varıncaya kadar bu yolculuk bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz."





YENİ ANAYASA ERTELENEMEZ

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Erdoğan "Terörsüz Türkiye” ile ilgili soruya “Meydanlarda halaylar çekiliyor. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim vatandaşım 'ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum' dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız” cevabını verdi. Bir öğrencinin, "Şu an yeni anayasa hakkında bir çalışma var mı? " sorusu üzerine Erdoğan yeni anayasa konusunu ertelemenin mümkün olmadığını vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: "Bütün bu arkadaşlarımız yeni anayasanın hazırlığı için bir çalışmayı sürdürüyorlar. Çünkü biz artık 20 sene öncesinin anayasası ile gidemeyiz. Yeni bir anayasa ve bunu inşallah sizlerle beraber yapacağız"





Türk gençliği çağımıza damga vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs dolayısıyla bir de mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs’ın, ecdadın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarih olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyet’e sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.”





BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

“Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa ‘Türkiye Yüzyılı’ damgasını vuracağına yürekten inanıyorum. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz.” Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını da saygıyla andı.



