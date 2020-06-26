Sultanbeyli'de annelerini odaya kilitleyip evden çıkan küçük çocuklar paniğe neden oldu

İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre Seda A. isimli kadın, evinin odasında dururken bir anda evdeki 1 ve 7 yaşındaki çocuklar tarafından odanın kapısı kilitlendi. Kadın odada mahsur kalırken 7 yaşındaki çocuk da evin kapısını açarak dışarı çıktı.

İHA Sultanbeyli’de bir yaşındaki çocuk ile 7 yaşındaki ağabeyi, annelerini evin odasında kilitleyerek dışarı çıktı.

Yanında telefonu bulunmayan kadının sesini duyan komşular durumu itfaiyeye ve baba Nihat C.’ye bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiyenin merdiven aracı sevk edildi.

İHA Evde mahsur kalan anne büyük panik yaşarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

6 katlı binanın 6. Katındaki dairede mahsur kalan kadını kurtarmak için itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştığı evin balkonundan içeri girdi. İtfaiyeci tarafından evin kapısının açılmasıyla, yaklaşık yarım saat evde mahsur kalan kadın çocuklarına tekrar kavuştu.

İHA Baba Nihat C. olay hakkında açıklama yaptı.

Olay hakkında konuşan baba Nihat C, “Çok korktuk. Sağ olsunlar. Çocuk arkadan kapıyı kilitlemiş dışarı çıkmışlar, hanım da içeride kalmış” dedi.

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