Gündem Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, berber ve kuaför esnafını ağırladı
İSTANBUL

Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, berber ve kuaför esnafını ağırladı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ilçe genelinde faaliyet gösteren berber ve kuaförlerle bir araya geldi. Toplantıda esnafların taleplerini dinleyen Başkan Dursun, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, berber ve kuaför esnafını ağırladı ​
Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa berber ve kuaför esnafı ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ilçe genelinde faaliyet gösteren berber ve kuaförlerle bir araya geldi. Toplantıda esnafların taleplerini dinleyen Başkan Dursun, karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programa berber ve kuaför esnafı ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.

PROJELERİ ANLATTI

Güzel bir atmosferde geçen toplantıda Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi ve planlanan projeleri konuklarıyla paylaştı. ‘İlçemizi halkımız ve esnafımızla birlikte yönetiyoruz’ diyerek sık sık ilçe esnafıyla bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Dursun, esnafların talep ve görüşlerini dinledi. ‘Güçlü esnaf, güçlü Sultangazi’ anlayışını desteklediklerini belirten Başkan Dursun, esnafın yerel kalkınmayı hızlandırdığının altını çizdi.

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