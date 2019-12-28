Gündem Sultangazide başıboş köpekler yolda yürüyen genç kıza saldırıp ısırdı
İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de başıboş köpekler yolda yürüyen genç kıza saldırıp ısırdı

Sultangazi'de başıboş köpekler yolda yürüyen genç kıza saldırıp ısırdı

İstanbul Sultangazi'de bir AVM'nin önünde başıboş köpekler, 20 yaşındaki genç kıza saldırarak ayağından ısırdı. Çevredekiler tarafından köpeklerin arasından kurtarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan genç kız, "O insanlar karşıma çıkmasaydı belki o 5-6 köpek beni midelerine alırlardı. Çok korkunç bir şeydi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Talihsiz kız, olay yerinin hemen yakınındaki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
Talihsiz kız, olay yerinin hemen yakınındaki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

İstanbul'daki olay, çarşamba gecesi saat 23.00'de Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin önünde meydana geldi. AVM'deki işyerinden ayrılarak Esentepe Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere yola çıkan Arzu Kılınç (20), yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin arasında kalan Arzu Kılınç'ın yardımına yoldan geçen bir aile ve Burak Yıldız adlı genç koştu. Kılınç, kendisine yardım edenlerin uğraşları sonucu köpeklerin arasından çıkarılarak kurtarıldı. Sağ ayağından ısırılan Kılınç, Burak Yıldız'ın yardımıyla olay yerinin hemen yakınındaki Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.

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"Çok korkunç bir şeydi"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Arzu Kılınç, "Akşam AVM'nin kapısından çıktım. Köpekleri gördüm, korktum. Çünkü kimse yok, karanlık. Köşeden gitmeyi tercih ettim. Gittim ama köpekler bana kinliymiş gibi bir anda saldırdı. Bir adım dahi atamadım, kaçamadım. Peşimden gelmesinler diye yavaş gidiyordum. Neyse ki, bir aile ve bir genç gelip beni kurtardı. Hastaneye götürdüler. O insanlar karşıma çıkmasaydı belki o 5-6 köpek beni midelerine alırlardı. Çok korkunç bir şeydi" dedi.

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"Ölme riskim çoktu"

Birden fazla köpeğin saldırısına uğradığını söyleyen Kılınç, "Niye ben? Onu da anlamadım. Köpekleri çok severim. Tiksinmem bile. Sokak köpeklerini öperim, yüzümü yalarlar. Asla itekleyip, itmem. Hatta yanlarına gidip severim. O gece köşeden gitmemin sebebi yanlarından gitmemem. Çünkü yanlarından gitsem kendimi tutmayıp onları severdim. Yanlarından geçmiş olsaydım çok kötü şeyler olurdu. İyi ki sevmeye kalkmadım. Ya elimi kopartırdı veya boynumu, yüzümü ısırırlardı. Ölme riskim çoktu. Çünkü bir tane köpek değil, birden fazlaydı. Şu an çok korkuyorum cidden. Artık küçücük bir köpeğin yanından bile geçemeyeceğim gibi. Bence onların toplanması lazım. Sonuçta ben de hayvan severim ama topladıkları zaman onlara işkence yapmıyorlar sonuçta. İnsanları koruyorlar, ki onları da koruyorlar. Belki ben onu vurabilirdim, vurmadım. Ama başkası saldırdığı için vurabilirdi" diye konuştu.

"Beni resmen salladılar"

Daha önce de benzer durumların yaşandığını belirten Kılınç, "Hatta birkaç kişiyi kurtardılar. Bazen çocukların çığlıkları, korkup kaçmaları, ucuz kurtulmaları oldu. Zaten yaklaşamıyoruz köpeklere. Çok saldırganlar. Çok güçlüler. Beni resmen salladılar. Şu an yarayı dikemiyorlar. Yaram ne zaman iyileşir de ayağımın üzerine basabilirsem ancak o zaman çalışabilirim" dedi.

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"Bacağında kanama vardı"

Arzu Kılınç'ın yardımına koşan Burak Yıldız ise, "O sıra tam iş çıkış saatime denk gelmişti. Havlama seslerini duydum. Baktım o sırada köpekler arkadaşın etrafında, bir ailede yardım etmeye çalışıyordu. Ben de hemen koşarak geldim. Köpekleri dağıttık. Bacağında da kanaması vardı. Kucağıma aldım koşa koşa hastaneye götürdüm. Ertesi gün de Sultangazi Belediyesi bütün köpekleri buradan topladı. Bu sayede biraz daha rahatız" diye konuştu.

Öte yandan, Sultangazi Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin genç kıza saldıran köpekleri ve çevredeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğünü açıkladı.

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