Şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirildiler: Piyasa değeri 1,5 milyon lira

Kırıkkale’de kaçak ürün ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon olan çok sayıda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kargo aracında arama yaptı. Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara bulundu. Ürünlerin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlenirken, kaçak tütün ürünlerine el konuldu. Olayla ilgili Delice Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.