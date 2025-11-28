Şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirildiler: Piyasa değeri 1,5 milyon lira

Kırıkkale-Ankara karayolunda durdurulan bir kargo aracında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Dedektör köpeğiyle yapılan kontrollerde binlerce paket sigara, puro ve elektronik sigara bulundu. Ürünleri gönderen iki şüpheli tespit edilirken, kaçak ürünlere el konuldu. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Delice ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları kargo aracında arama yaptı. Dedektör köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 paket puro ve 308 adet elektronik sigara bulundu. Ürünlerin M.C. (41) ve N.E. (37) tarafından gönderildiği belirlenirken, kaçak tütün ürünlerine el konuldu. Olayla ilgili Delice Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldı.