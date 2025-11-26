Yeni Şafak
Hangi ilimizde olduğunu duyan inanamıyor: Tepelerin arasında gizemli mavilik

09:5026/11/2025, Çarşamba
IHA
Kapulukaya Barajı’nda Kızılırmak’ın oluşturduğu kıvrımlı su hatları ve bozkır dokusunun birleştiği eşsiz manzara havadan görüntülendi. Bölge kartpostallık görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Kırıkkale’de Kızılırmak’ın beslediği Kapulukaya Barajı, kıvrımlı kıyı çizgileri ve geniş su yüzeyiyle bölgenin doğal güzelliğini tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ın akışıyla şekillenen baraj gölü, Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyüne kadar uzanarak bozkırın sert dokusuyla suyun sakinliğini aynı karede buluşturuyor.

Havadan çekilen görüntülerde, baraj çevresini kuşatan tepelerin dalgalı yapısı, aralara serpiştirilen tarım arazileri ve Kızılırmak’ın baraja taşıdığı berrak su dokusu net biçimde görüldü.

Kapulukaya Barajı, doğal çizgileri ve huzurlu atmosferiyle adeta kartpostallık bir manzara sunuyor.

