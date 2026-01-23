Yeni Şafak
Sürekli adres değiştirmiş: Aranan şahıs kadın kıyafetiyle saklanırken yakalandı

18:2123/01/2026, Cuma
DHA
Şüpheli, saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

Konya’da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giydiği ve sürekli adres değiştirdiği belirlendi.

Konya'da çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S. (47), polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Ö.S.’nin yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Mühür bozma', 'Hakaret', 'Kadına yönelik şiddet' ve 'Uyuşturucu madde kullanma' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S.'ye yönelik çalışma başlattı. Ö.S.'nin, eşi S.S.'ye uyguladığı şiddet nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğünü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğunu belirledi. Polis, Ö.S.'nin yakalanmamak için eşinin evine kadın kıyafetleri giyerek girdiğini ve buradaki güvenlik kamerasını sökerek kaçtığı tespit etti. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren Ö.S., saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Ö.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#Konya
#Karatay
#Yakalama Kararı
