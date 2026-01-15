Yeni Şafak
Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

21:4515/01/2026, Perşembe
AA
59 yaşındaki veteriner hekim evinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan'ı evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim evinde ölü bulundu.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları ikametgaha geldi.

Eve giren ve Kaplan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmazken Kaplan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





#Çelebi Kaplan
#Kulu
#Veteriner
