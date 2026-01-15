Ordulu Büşra üniversite okuduğu Azerbaycan'da evinde ölü bulundu

Büşra Aksu, Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiydi.
Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde yaşayan Ordulu üniversite öğrencisi Büşra Aksu (20), kaldığı evde ölü bulundu.
Azerbaycan'da üniversite eğitimi gören Nahçıvan Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Büşra Aksu, dün Nahçıvan kentindeki evinde ölü bulundu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Aksu'nun ailesinin, cenazeyi almak üzere Nahçıvan'a gittiği belirtildi.
Aksu'nun karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Aksu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.
#azerbaycan
#nahçıvan
#ölüm