Yaşlı adamın cansız bedeni merdiven boşluğunda bulundu

23:2514/01/2026, Çarşamba
DHA
77 yaşındaki yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te bir apartmanda yaşayan 77 yaşındaki Hasan K., komşusu tarafından merdiven boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde Hasan K.’nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te Hasan K. (77) oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak üzerinde bulunan Yeni Doğan apartmanında meydana geldi. Apartmanda oturan Hasan K., 3’üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.’nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karabük
#Apartman
#Ölüm
