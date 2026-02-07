Süresiz haciz son bulacak

Yıllardır eleştirilen süresiz maaş haczi dönemi de sona eriyor. Türkiye’de icra hukukunu köklü biçimde değiştirmesi beklenen Cebrî İcra Kanunu Teklifi Taslağı, maaş hacizlerinde yeni bir denge kurmayı amaçlayan düzenlemeler içeriyor. Taslağa göre, maaşa haciz uygulaması tamamen kaldırılmıyor ancak istisnai ve ölçülü bir tahsil yöntemi hâline getiriliyor. Borçlunun temel geçim kaynaklarının korunması kanunun açık ilkeleri arasına alınırken, icra organlarına alacaklı ile borçlu arasında menfaat dengesini gözetme yükümlülüğü getiriliyor. Böylece haciz nedeniyle borçlunun geçimini sürdüremeyecek duruma düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.