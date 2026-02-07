Süresiz haciz son bulacak

Türkiye’de icra hukukunu kökten değiştirmesi beklenen Cebrî İcra Kanunu Teklifi Taslağı’nda, maaş hacizlerine yönelik düzenlemeler yer alıyor. Değişiklikle birlikte yıllardır eleştirilen süresiz maaş haczi dönemi sona erecek, böylece borçlunun geçim hakkı korunacak.
Yıllardır eleştirilen süresiz maaş haczi dönemi de sona eriyor. Türkiye’de icra hukukunu köklü biçimde değiştirmesi beklenen Cebrî İcra Kanunu Teklifi Taslağı, maaş hacizlerinde yeni bir denge kurmayı amaçlayan düzenlemeler içeriyor. Taslağa göre, maaşa haciz uygulaması tamamen kaldırılmıyor ancak istisnai ve ölçülü bir tahsil yöntemi hâline getiriliyor. Borçlunun temel geçim kaynaklarının korunması kanunun açık ilkeleri arasına alınırken, icra organlarına alacaklı ile borçlu arasında menfaat dengesini gözetme yükümlülüğü getiriliyor. Böylece haciz nedeniyle borçlunun geçimini sürdüremeyecek duruma düşmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
TAKİP DÜŞÜNCE HACİZ KALKACAK
Yeni düzenleme, uygulamada sıkça şikâyet konusu olan 'bitmeyen kesinti' sorununa doğrudan müdahale ediyor. Buna göre alacaklı, kanunda öngörülen süreler içinde satış talebinde bulunmaz veya takibi ilerletmezse icra takibi düşecek. Takibin düşmesiyle birlikte maaş üzerindeki haciz de sona erecek. Düzenleme, özellikle küçük tutarlı borçların bile uzun yıllar maaştan kesilmesine yol açan yapının değiştirilmesi olarak yorumlanıyor.
MAAŞIN TAMAMINA MÜDAHALE EDİLEMEYECEK
Taslakta maaşın tamamının haczedilmesinin önüne geçiliyor. Haciz oranının borçlunun asgari geçimini sağlayacak kısmı koruyacak şekilde sınırlandırılması yaklaşımı korunurken, birden fazla haciz nedeniyle toplam kesintinin aşırı seviyelere çıkmasının da önüne geçilmesi planlanıyor. İcra müdürleri ve mahkemeler, kesinti oranlarını belirlerken ölçülülük ilkesini dikkate almak zorunda olacak.