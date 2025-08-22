Yeni Şafak
Suriye ile mutabakat hız kazandı

Canberk Doğan
04:0022/08/2025, Cuma
G: 22/08/2025, Cuma
Suriye ile 13 Ağustos’ta imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası kapsamında teknik ziyaret planlanıyor. İki ülke savunma bakanları tarafından imzalanan muhtıra kapsamında eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler hayata geçirilmesi öngörülüyor. Çalışmalar Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülüyor. Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı’nın Milli Savunma Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaret ve eğitim faaliyetleri devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sahadaki ihtiyaçların tespiti için teknik heyet ziyaretlerinin planlandığını, Suriye’de ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesinin desteklendiğini belirterek, önümüzdeki dönemde iş birliğinin kapsamının genişletileceğini kaydetti.


ÖNCE ATEŞKES

Türkiye’nin Ukrayna’ya barış gücü göndereceği iddiaları ile ilgili ise MSB kaynakları, öncelikle bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Barış gücü misyonunun tanımı, çerçevesi ve katılım sağlayacak ülkelerin katkı oranlarının netleşmediğine dikkat çeken kaynaklar, “Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.


