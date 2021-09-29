Suriye’de PKK’ya üst düzey darbe: Sözde merkez komite üyesi Kamışlı'da vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK’nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan’ı (57) Suriye’de etkisiz hale getirdi. Sahadaki MİT ajanları, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı listede yer alan “Haydar Varto” kod adlı PKK elebaşının, Kamışlı bölgesinde olduğunu tespit etti. Elebaşının içinde bulunduğu araç, Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile vuruldu. Karaaslan, ABD ve PKK kontrolündeki Kamışlı’da nokta atışla etkisiz hale getirildi.

Engin Karaaslan

OYNAT 00:20 TSK nefes aldırmıyor: Gara'da 2 PKK'lı teröristin nokta atışıyla etkisiz hale getirildiği anlar kamerada Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.



Operasyon görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından paylaştı.

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ÖCALAN EĞİTMİŞ

PKK’lı Karaaslan, bugüne kadar Suriye’de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist oldu. PKK’ya 1980’li yıllarda katılan Karaaslan, 1990’lı yıllarda Şam’da bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’dan eğitim almış. 2000’li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliğini üstlenen teröristin KCK’nın sözde adalet divanı üyeliği yaptığı öğrenildi. 2019’dan bu yana Suriye’de olan Karaaslan, örgütün sözde en üst yürütme organı “PKK Suriye sekretaryası üyesi ve PKK/KCK Suriye genel sağlık sorumlusu” olarak faaliyet yürütüyordu.

ABD VE PKK’YA MESAJ

Geçtiğimiz yıllarda Tunceli, Amanos ve Kandil’de bulunan, çok sayıda eylemin planlayıcısı olan ve birçok saldırının da failleri arasında bulunan PKK’lı Karaaslan, bu faaliyetleri doğrultusunda MİT’in hedef listesine alındı. Karaaslan’ın öldürülmesinin örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu ve bunun alt kadrolardan gizlendiği öğrenildi. PKK elebaşının ABD ve PKK kontrolündeki Kamışlı’da vurulması, mesaj niteliği de taşıyor. Örgüte en güvenli gördükleri bölgelerin bile güvenli olmadığı, ABD’ye ise Türkiye’ye yönelik hiçbir tehdide kayıtsız kalınmayacağı gösterilmiş oldu.

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4 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Dün de Irak’ın kuzeyinde PKK’lı 4 terörist öldürüldü. Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı hava harekatıyla vuruldu. Pençe-Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda da 2 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Hava harekatının görüntülerini paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor” notuyla duyurdu.

Sivilleri vurdular

PKK/YPG’li teröristler Suriye’de yine sivilleri hedef aldı. Örgütün Cerablus’ta peş peşe düzenlediği 2 bombalı saldırıda, 2 sivil can verdi, aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi yaralandı. İlk saldırı, yerel meclis binası yakınındaki çöp konteynerine tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle, diğeri ise pazaryeri yakınına bırakılan bomba yüklü motosikletle gerçekleştirildi. Yaralılar hemen Cerablus Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.