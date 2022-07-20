Gündem Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu Ben bir insanım
İSTANBUL

Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım

Son dönemde artan mülteci düşmanlığı bazı siyasetçilerin nefret söylemleriyle katlanarak artarken sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Bir sokak röportajı sırasında hem okuyup hem çalıştığını söyleyen Suriyeli bir gence tepki gösteren kalabalık, büyük tepki çekti. Suriyeli gencin "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözleri karşısında kendini, "Hem okuyup hem çalışıyorum. Ben bir insanım" ifadeleriyle savunduğu anlar kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım
Irkçı kalabalıkla tek başına mücadele eden Suriyeli genç

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Provokatif açıklamalar yapan siyasetçilerin de etkisiyle katlanarak artan sığınmacı düşmanlığı yeni bir boyuta ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Bir sokak röportajı sırasında Suriyeli bir gencin etrafını saran öfkeli ve ırkçı kalabalık gence adeta öfke kustu.

17 yaşında hem okuyup hem de çalıştığını, maruz kaldığı ırkçılık yüzünden okulundan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Suriyeli bir gence, diğerlerinin öfke dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

"SİZE O KADAR GICIK OLUYORUZ Kİ"

Suriyeli genç, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözleri karşısında kendini "Ben bir insanım" diyerek savundu.

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