Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Provokatif açıklamalar yapan siyasetçilerin de etkisiyle katlanarak artan sığınmacı düşmanlığı yeni bir boyuta ulaştı. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Bir sokak röportajı sırasında Suriyeli bir gencin etrafını saran öfkeli ve ırkçı kalabalık gence adeta öfke kustu.

17 yaşında hem okuyup hem de çalıştığını, maruz kaldığı ırkçılık yüzünden okulundan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Suriyeli bir gence, diğerlerinin öfke dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

"SİZE O KADAR GICIK OLUYORUZ Kİ"

Suriyeli genç, "Ne işin var burada", "Yürü git konuşma fazla", "Size o kadar gıcık oluyoruz ki...", "Sustur şunu", "Suriyeliler burada sapıklık yapıyor", "Bizi kullanıyorsunuz bizim paralarımızı yiyorsunuz", "Erkek misiniz, adam mısınız..." sözleri karşısında kendini "Ben bir insanım" diyerek savundu.