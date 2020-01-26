Suriyeli genç, tırnaklarıyla kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzedeyle buluştu

Depremin ilk günü Sürsürü Mahallesi'ndeki enkaz altından çıkarıldıktan sonra çekilen videosunda kendisini kurtaran ve sadece isminin "Mahmud" olduğunu bildiği Suriyeli gence teşekkür eden Dürdane Aydın'ın, "Onu bulacağım" diye seslendiği videosu sosyal medyada yankı buldu. Kısa sürede basın mensuplarının ulaştığı Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman ile Dürdane Aydın'ın

AA Dürdane Aydın, enkaz altındayken eşiyle birbirlerine sarıldıklarını ve kurtarılmayı hayal bile edemez hale geldiklerini söyledi.

OYNAT 00:41 Suriyeli Mahmut enkaz altında kalan vatandaşı tırnaklarıyla kazıya kazıya kurtardı Suriyeli Mahmut, enkaz altında kalan vatandaşı kurtardı. Vatandaş kurtarıldığı anları anlatırken, “Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı” açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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2 yıl önce Hama kentinden Hatay'a gelen ve üniversite eğitimi için 3 ay önce Elazığ'a yerleşen Suriyeli Mahmud el Osman, deprem anını anlattı. İşten çıkıp spor yapmaya gittiği sırada depremin yaşandığını belirten Mahmud, "Sarsıntı bitince ben de yıkılan bölgeye gittim. İnsanların sesini duydum. Sonra enkaz altından kadının ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık.

OYNAT 01:15 Suriyeli Mahmut enkazdan kurtardığı çiftle buluştu Elazığ depreminin yaşanmasının hemen ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binaya koşan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud, elleriyle kazarak enkazdan çıkarttığı Dürdane Aydın ve eşi Zülküf Aydın ile bir araya geldi. Dürdane Aydın, buluşma anında gözyaşlarına hakim olamadı. BiP'te paylaş

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Önce adamı enkazdan çıkardık sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı. Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de hastaneye götürdü."

AA Zülküf Aydın Mahmud'un kimsenin yapamayacağı bir fedakarlıkla kaybetmişcesine çaba gösterdiğini söyledi.

Mahmud: "Bendeki yaralar önemli değil"

Mahmud, kol ve ellerindeki izlerin hatırlatılması üzerine "Bendeki yaralar ağır değil. Zaten bir önemi de yok. Önemli olan onun kurtulması. Depremden sonra telefonum da kayboldu ama önemi yok. O insanların kurtulması benim için önemli. Telefonu olay yerindeyken ışık olarak kullanmış ve ablamızla eşi o telefonun ışığıyla kurtarılabileceğini anlamıştı. O yüzden bendeki yeri bambaşka" yanıtını verdi.

"Ben de artık senin annenim"

Kolları ve ellerindeki yara izlerini görünce daha da duygusallaşan Dürdane Aydın, Mahmud'un annesinin Suriye'de yaşadığını öğrenince "Sen hiç üzülme. Ben artık senin hem annenim hem de kardeşin. Seni artık bırakmam." diyerek sarıldı.



