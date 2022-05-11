Suriyeliler için inşa edilecek evler en az 100 metrekare olacak

Suriye kuzeyine gönüllü dönüş için düğmesine basılan 1 milyon kişilik proje, mimarisiyle de fark oluşturacak. Yöresel mimarinin ön planda tutulacağı yerleşim ve konutlar, bölgedeki aile yapısı ile çevre, iklim ve ekonomi gibi yaşam koşulları dikkate alınarak planlanacak. Projeye bölgeyi yakından bilen Suriyeli mühendisler de fikir katkısı sunacak. 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 yerleşim yeri ile 30 bin nüfuslu 10 yerleşim alanı oluşturulacak. Türkiye’nin güvenli bölge haline getirdiği Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Rasulayn, Afrin başta olmak üzere 13 bölgede yurt dışından sağlanacak kaynaklarla kalıcı yerleşimler yapılacak.

SURİYELİ MÜHENDİSLERDEN GÖRÜŞ

Projede bölgede yönetimi üstlenen yerel meclisler de rol üstlenecek. Bu çerçevede söz konusu bölgelerde konutların yanı sıra okul, cami, sosyal tesisler de inşa edilecek. Projede yerel meclislerin bünyesindeki Suriyeli mühendislerin de katkıları alınacak. Aidiyet hissi verecek kalıcı konutlar, bölgenin coğrafi yapısı ve Suriye aile yapısına göre inşa edilecek.

İKLİME UYGUN MALZEME

İklime ve kültüre en uygun malzeme ve yöntemler kullanılacak. Taş yapılı olan geleneksel Suriye evleri inşa edilecek. Evlerin en az 100 metrekare büyüklükte olması bekleniyor. Konutların ana avlu, karşılama bölümü ve ikamete imkan verecek odalar şeklinde inşa edilmesi planlanıyor. 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 yerleşim yeri ile 30 bin nüfuslu 10 yerleşim alanı oluşturulacak.

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