Gündem Suriyeliler kazları çaldı iddiasını emniyet yalanladı Getirip gölete bırakmak istediler
İSTANBUL

‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı: Getirip gölete bırakmak istediler

Başakşehir'de Suriyelilerin göletteki kazlar çalmaya çalıştı iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı: Getirip gölete bırakmak istediler
​‘Suriyeliler kazları çaldı’ iddiasını emniyet yalanladı.

Bahçeşehir'de, bir kadının göletteki kazları alıp çantasına koyarken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının Suriyeli olduğu öne sürülerek nefret söylemlerinde bulunuldu.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesindeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır" denildi

Emniyetten Suriyelileri hedef alan paylaşıma yalanlama: Çalındığı iddia edilen kazlar kendilerine ait
OYNAT 00:29
Emniyetten Suriyelileri hedef alan paylaşıma yalanlama: Çalındığı iddia edilen kazlar kendilerine ait
Başakşehir Bahçeşehir'de Suriyeliler hedef alınarak, bir kadının göletteki kazları çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin emniyetten açıklama yapıldı. Emniyet, kadınların kendilerine ait olan kazları gölete bırakmak için getirdikleri ve güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine de kazları tekrar götürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

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