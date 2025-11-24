Yeni Şafak
Surlarda katledilen İkbal Uzuner’in mezarında uygunsuz hareketler yapmışlardı: Tutuklanan 3 şahsın ifadesi ortaya çıktı

16:4024/11/2025, Pazartesi
IHA
Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 kişinin ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde ifade veren Ö.E., ‘’Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar’’ dedi.

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmış, olayla ilgili 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilmesinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmışlardı.


‘’Sadece video çektim, zarar vermedim’’


Öte yandan suça sürüklenen çocukların Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Y.A. ifadesinde, çok pişman olduğunu söyleyerek, ‘’Buralara geleceğini bilmiyordum. Sadece video çektim, zarar vermedim. Video yayılınca linçlendim ve videoyu sildim. Hesapları da kapattım. Pişmanım’’ dedi.


‘’Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar’’


Suça sürüklenen çocuk Ö.E. ise ifadesinde, ‘’Ben kesinlikle mezara zarar vermedim, sadece suladım. Milletin damarına bastık kusura bakmasınlar, İkbal’in mezarını arkadaşlarımız sosyal medyada görmüşler, ‘gidelim mi’ dediler gittik. Pişmanım.’’ şeklinde konuştu.


‘’Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar’’


Ö.D. ise ifadesinde mezara zarar vermediğini belirterek, ‘’Videoyu çeken kişi hakaret etmiş olabilir, ben hiç hakaret etmedim. Sadece mezar taşını tuttum. Videom üzerinde yapay zekayla oynama yapıp cinsel gözüksün diye paylaşmışlar’’ ifadelerini kullandı.



#İkbal Uzuner
#Fatih
#Semih Çelik
