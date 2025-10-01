Susuz başkent: 1 hafta su yok

Vatandaşları isyan ettiren susuzluğa, İzmir ve Bursa’dan sonra başkent Ankara da eklendi. Barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 4,88’e düşen Ankara’da, kentin su ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Kesikköprü Barajı hattındaki arıza nedeniyle, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Ekim’e kadar dönüşümlü kesinti başlattı. Mansur Yavaş’ın başkanlığını yaptığı CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kesikköprü hattındaki boru patlamaları nedeniyle kente verilen suyun yarı yarıya düştüğünü, bu nedenle dönüşümlü kesintiler uygulandığını bildirdi. Çelik boru hattı döşeme çalışması başlatıldığı ve 1 haftada tamamlanacağı öğrenildi.





İLK KESİNTİ ERYAMAN SUSUZ VE KAZAN SARAY’DA

Su kesintilerinden ilk etapta Eryaman, Susuz ve Kazan Saray bölgesi etkilendi. Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feriduncelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahalleleri kesintilerden etkilenecek diğer bölgeler. Vatandaşlar kesinti yapılacağı bilgisinin geç haber verilmesine tepki gösterdi. Bazı marketlerde su reyonları boşaldı.





İzmir ve Bursa susuzlukla boğuşuyor

Yerel yönetimin ihmali nedeniyle Ege’nin incisi İzmir yazı adeta susuz geçirdi. İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan bu yana planlı su kesintileri uygulanıyor. Bursa’da da eylül ayında sık sık su kesintisi yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hiç yağmur yağmadığı ve planlı su kesintisi yapılmadığı takdirde bu koşullarda 6 Ekim’de barajlardaki suyun tükeneceğini açıkladı.



