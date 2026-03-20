Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suudi Arabistan hava sahasına giren 26 İHA'yı imha ettiğini açıkladı

Suudi Arabistan hava sahasına giren 26 İHA'yı imha ettiğini açıkladı

11:18 20/03/2026, Cuma
G: 20/03/2026, Cuma
Sonraki haber
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 26 İHA'yı imha ettiğini açıkladı
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 26 İHA'yı imha ettiğini açıkladı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 26 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine, 25'i ise doğu bölgelerine yönelik 26 İHA saldırısı düzenlendiği, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.



#İran
#israil
#Suudi Arabistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
