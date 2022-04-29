Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde

Hulki Cevizoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'fatura' tepkisi: Bilerek 'Çile çekiyorum' havası veriyor

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödememe' provokasyonuna değindi. Kılıçdaroğlu'nun halkı alenen suça teşvik ettiğini vurgulayan Cevizoğlu, 'Kardeşim sen yarın iktidar olursan ne yapacaksın onu söyle. Sen kendi belediyelerinde zam yapmadın mı? Kemal Bey'de suçlama politikası var. Bir asetizm yani çilecilik var. 'Çile çekiyorum' havası veriyor. 'Param olduğu halde ödemiyorum' ne demek ya? Açıkça suça teşvik bu.' diye konuştu.