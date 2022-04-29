Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Suudi Arabistana giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
POLİTİKA

Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabe'ye Umre ziyaretinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistana giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyareti yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.

"UMRENİZ MEBRUR OLSUN"

Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan paylaşımı: İş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan paylaşımı: İş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz
Ölü sayısı 200ü geçti

Ölü sayısı 200'ü geçti

​Sudan'da iki kabile birbirine girdi.
Paralar bugün hesaplarda

Paralar bugün hesaplarda

​Ödeme tutarları 2 bin 168 TL ile 8 bin 233 TL arasında değişiyor.
Umre ziyareti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitmişti.

​PKK/PYD'ye her türlü desteği veren ABD şimdi de örgüte eleman topluyor.

​66 kişinin öldüğü kazaya ilişkin çarpıcı iddia.

​Pegasus Kadir gecesi yapılan alkollü alemle ilgili açıklama yaptı.

Saldırının<br>zamanlaması manidar

Saldırının
zamanlaması manidar

​Kiev'i BM Genel Sekreteri'nin ziyareti sırasında vurdu.

Kuaförünün içerisine gizli geçit kurulmuş.
İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

İftar sofraları Balkanlar’da kuruldu

B​ursa Büyükşehir Belediyesi birlik beraberlik örneği sergiledi.

​Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: O sözlerin muhatabı kim?

​İngiltere Rusya'dan sonra Çin'i hedef aldı.

​HDP ile ittifakın diyeti.

​ABD-Rusya tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.