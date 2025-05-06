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Takipçi engelleyen başkan için suç duyurusu

Takipçi engelleyen başkan için suç duyurusu

Oğuzhan Ürüşan
04:006/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Uğur Kahraman
Uğur Kahraman

Şanlıurfa Ceylanpınar’ın DEM’li Belediye Başkanı Uğur Kahraman hakkında sosyal medyada belediye faaliyetlerini eleştiren vatandaşları engellediği iddiasıyla dava açıldı. Avukat Hüseyin Akay, 11 Nisan 2025’te belediyenin resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı eleştirel yorum sonrası, Başkan Uğur Kahraman’ın talimatıyla sosyal medya platformundan engellendi. Akay, bu süreçte belediye sayfasındaki hiçbir içeriğe erişemediğini, kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma hakkının ihlal edildiğini savundu. 21 gün süren bu engelleme, ancak 2 Mayıs’ta kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akay, Belediye Başkanı’nın kamusal görevinin gerektirdiği tarafsızlığı ihlal ettiğini öne sürerek, “Halkın oyları ve vergileriyle yönetilen bir kurumun vatandaşları susturması kabul edilemez. İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı engellenemez” dedi. Akay, belediyenin halkla iletişim aracı olan sosyal medya hesaplarının kişisel keyfiyete göre kullanıldığını ve bunun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.


AYRIMCILIK SUÇLAMASI

Adli kaynakların aktardığına göre Akay, sosyal medya engelinin sebebini öğrenmek için Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Ceylanpınar Belediyesi’ne resmi başvuru yaptı. Ancak kanuni süresi içinde yanıt alamayan avukat, bu durumu da suç duyurusuna dahil ederek, belediye yetkililerinin görevi ihmal suçunu işlediğini ileri sürdü. Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Başkan Uğur Kahraman’ın yanı sıra belediyenin kurumsal hesabını yöneten diğer yetkililer de şüpheli olarak gösterildi. Dilekçede, sosyal medya engelinin “fikir ayrılığı nedeniyle gerçekleştirilen ayrımcılık” olduğu ve Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesi uyarınca “nefret ve ayrımcılık suçu” oluşturduğu vurgulandı. Ayrıca TCK’nın 257’nci maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçu işlendiği öne sürüldü.


#Şanlıurfa
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#Uğur Kahraman
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