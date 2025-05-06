Takipçi engelleyen başkan için suç duyurusu

Şanlıurfa Ceylanpınar’ın DEM’li Belediye Başkanı Uğur Kahraman hakkında sosyal medyada belediye faaliyetlerini eleştiren vatandaşları engellediği iddiasıyla dava açıldı. Avukat Hüseyin Akay, 11 Nisan 2025’te belediyenin resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı eleştirel yorum sonrası, Başkan Uğur Kahraman’ın talimatıyla sosyal medya platformundan engellendi. Akay, bu süreçte belediye sayfasındaki hiçbir içeriğe erişemediğini, kamu hizmetleriyle ilgili bilgi alma hakkının ihlal edildiğini savundu. 21 gün süren bu engelleme, ancak 2 Mayıs’ta kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akay, Belediye Başkanı’nın kamusal görevinin gerektirdiği tarafsızlığı ihlal ettiğini öne sürerek, “Halkın oyları ve vergileriyle yönetilen bir kurumun vatandaşları susturması kabul edilemez. İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı engellenemez” dedi. Akay, belediyenin halkla iletişim aracı olan sosyal medya hesaplarının kişisel keyfiyete göre kullanıldığını ve bunun hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.