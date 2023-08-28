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Taklit çetesi çökertildi: Ünlülerin sesiyle ünlüleri dolandırdılar

İzmir'de otel resepsiyonlarını arayarak, kendilerini otel sahibi olarak tanıtıp otel için tadilat yapılacağını acil para göndermelerini söyleyen şüpheliler, otel çalışanlarını toplam 15 milyon TL dolandırdı. Polis ekiplerinin yaptığı geniş çaplı soruşturma kapsamında, 11 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin, Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz gibi ünlü isimlerin de sesini taklit ederek başka ünlülerden para istediği ortaya çıktı.

09:26 . 28/08/2023 Pazartesi
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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte birçok otelin resepsiyonunu arayarak kendilerini otel sahibi olarak tanıtan ve otelin tadilatı için acil para lazım olduğunu söyleyerek toplam 47 çalışanın 15 milyon TL dolandırıldığı bilgisini aldı. Vatandaşların da şikayeti üzerine harekete geçen polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 11 şüpheli farklı adreslerde gözaltına alındı.

Beş kişi tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 22 bin TL nakit para, telefon, sim kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Ünlüleri de dolandırmışlar

Çetenin Doğukan Manço ve Erhan Güleryüz'ün sesini kullanarak ünlüleri de dolandırdığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, çete üyeleri Demet Akalın ve Beyazıt Öztürk gibi isimleri arayarak para istedi. Kurtalan Ekspres'in üyesi Ahmet Güvenç'in de "Abi ben Doğukan, evden ayrıldım, acil paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırıldığı anlaşıldı. Güvenç, Doğukan Manço sandığı dolandırıcıya bin lira gönderdi.



#İzmir
#Doğukan Manço
#Erhan Güleryüz
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