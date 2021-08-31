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İSTANBUL

Taksim'de denetim: Aracı çekilen taksici 'Ben şoförüm bilgim yok' dedi

Taksim'de polis ekipleri taksicilere yönelik denetimde çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksiyi trafikten men etti. Aracı çekilen taksici, "Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Taksimde denetim: Aracı çekilen taksici Ben şoförüm bilgim yok dedi
Taksim'de taksicilere denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Taksim Meydan'ında taksilere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde durdurulan taksi sürücülerine ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan ekipler, taksimetreleri de inceledi. Belgesi eksik olan bazı sürücülere cezai işlen uygulanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatının süresi dolan 3 taksi trafikten men edildi.

Men edilen taksiler çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

Çalıştığı taksi trafikten men edilen bir şoför "Ruhsatın günü geçmiş. Ben sahibi değilim şoförüm. Bilgimiz yoktu" dedi.

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