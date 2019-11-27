​Talat Atilla: İddiamın arkasındayım, bana haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı

Külliye'de bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının kaynağı Talat Atilla yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamalar şöyle:

1) Mit'çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor.

Daha önce de Yurt Gazetesi'ni ele geçirmeye çalışmıştı.

İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!

2) Gazetecilikten başka işim, endişem olmaďığını Allah'da bilir... Kul da...

Gerisi zırva..

Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var.

Bir tanesi "Devlet Bahçeli öldü" diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken Siyasete devam edemeyebilir kelimem

3) Diğeri ise...

Hiç bir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen...

Amacım sadece gerceği aramak olmasına rağmen... Saray'a çıkan CHP'li haberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım...

4) Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır.

Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır. Bu iki konudan dolayı üzgünüm.

Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum...

Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir.

Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır.

REKLAM

1) Mit'çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor. Daha önce de Yurt Gazetesi'ni ele geçirmeye çalışmıştı.İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!

— Talat Atilla (@TalatAtilla) November 27, 2019



2) Gazetecilikten başka işim, endişem olmaďığını Allah'da bilir... Kul da... Gerisi zırva..Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var. Bir tanesi "Devlet Bahçeli öldü" diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken Siyasete devam edemeyebilir kelimem — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 27, 2019



3) Diğeri ise... Hiç bir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen...Amacım sadece gerceği aramak olmasına rağmen... Saray'a çıkan CHP'li haberindeCumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım... — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 27, 2019



4) Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır. Bu iki konudan dolayı üzgünüm.Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum... Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir.Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır. — Talat Atilla (@TalatAtilla) November 27, 2019

GÜNDEM Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu

GÜNDEM CHP bu pisliği temizlemeli