Gündem Talat Atilla İddiamın arkasındayım, bana haberi getiren CHPli bunu genel başkana doğrulattı
POLİTİKA

​Talat Atilla: İddiamın arkasındayım, bana haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı

Talat Atilla: İddiamın arkasındayım, bana haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı

Külliye'de bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının kaynağı Talat Atilla yeni bir açıklama yaptı. Atilla " Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum... Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir. Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talat Atilla açıklama yaptı.
Talat Atilla açıklama yaptı.

Külliye'de bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddialarının kaynağı Talat Atilla yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamalar şöyle:

1) Mit'çi diye iftira atarak aklınca CHP içindeki haber kaynağımı açıklamaya zorlayan Soner Yalçın, Sözcü gazetesini ele geçirmeye çalışırken, siyaseti de dizayn etmeye çalışıyor.

Daha önce de Yurt Gazetesi'ni ele geçirmeye çalışmıştı.

İnanmayan Durdu Özpolat'a sorsun!

2) Gazetecilikten başka işim, endişem olmaďığını Allah'da bilir... Kul da...

Gerisi zırva..

Yakın zaman da yüreğimi rahatsız eden, kendimi hatalı bulduğum 2 konu var.

Bir tanesi "Devlet Bahçeli öldü" diyenlere yanıt verenlere yanıt verirken Siyasete devam edemeyebilir kelimem

3) Diğeri ise...

Hiç bir lidere özel bir sevgi ya da nefret taşımama rağmen...

Amacım sadece gerceği aramak olmasına rağmen... Saray'a çıkan CHP'li haberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasmıymışım gibi algılanmama neden olan haber iştahım...

  • 4) Vicdanıma borçlu olduğum 2 yanıt bunlardır.
  • Bu iki konudan dolayı üzgünüm.
  • Tereddütsüz bir şekilde yineliyorum...
  • Bana haberi getiren aktif bir CHP Milletvekilidir.
  • Bu haberi Kılıçdaroğlu'na "yüzde yüz" diye onaylatmıştır.

Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
GÜNDEM
Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu

CHP bu pisliği temizlemeli
GÜNDEM
CHP bu pisliği temizlemeli

Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım
GÜNDEM
Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım
İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

İslam dünyasına Arnavutluk çağrısı

Erdoğan, 35. İSEDAK Toplantısı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Kutuda tutmak için almadık

Kutuda tutmak için almadık

​Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması.
Büyük depremi tetiklemez

Büyük depremi tetiklemez

Uzmanlar fay hatlarındaki hareketliliği değerlendirdi.
Türkiye'den NATO'ya Ypg resti

Türkiye'den NATO'ya Ypg resti

​Terör örgütünü tanıyana kadar imza yok.
Affı duyan başvurdu

Affı duyan başvurdu

31 Aralık sonrası bakanlık ihale ile satışa çıkaracak
Sıfırlayacağız!

Sıfırlayacağız!

Bakan Soylu: Yurt içinde 500 terörist kaldı.

2 bin kelime şart

2 bin kelime şart

​Okuyarak değil duyarak öğrenilir.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Derbinin hakemi<br>belli oldu

Derbinin hakemi
belli oldu

​Trabzonspor-G.Saray maçını Ali Palabıyık yönetecek.
"Ben değil<br>bir başkası"

"Ben değil
bir başkası"

Hariri, yeni hükümeti kurmak istemiyor.
Komşu ülkede deprem paniği

Komşu ülkede deprem paniği

Artçı depremlerin meydana gelebileceği açıklandı.
İddiamın arkasındayım

İddiamın arkasındayım

Talat Atilla: Haberi getiren CHP'li bunu genel başkana doğrulattı.
81 ilde dev operasyon

81 ilde dev operasyon

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan 2 bin 546 kişi yakalandı.
Paranızı<br>alabilirsiniz

Paranızı
alabilirsiniz

​Emekli maaşına haciz gelenler dikkat.
Yakından<br>takip edilecek

Yakından
takip edilecek

Ulaştırma ​Bakanlığı'ndan Atlas Global açıklaması.
Adımı çok seviyorum

Adımı çok seviyorum

​Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık not yazdı yardım istedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.