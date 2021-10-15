​Taliban’a kapsayıcı olun tavsiyesi

Taliban, Afganistan’da yönetimi devralması ardından Türkiye’ye ilk ziyaretini dün gerçekleştirdi. Heyet, Katar’ın başkenti Doha’da ABD ve AB yetkilileriyle görüşmeleri ardından dün öğleden sonra Ankara’ya geldi. Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki 7 kişilik heyet Esenboğa Havalimanı’nda VIP’den geçti.

HASSASİYETLERİMİZ İLETİLDİ

Taliban heyeti başkent Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı’nda Bakan Çavuşoğlu tarafından kabul edilen heyetin gündeminde, ikili ilişkiler, karşılıklı ticaret, insani yardım, hava ulaşımı çalışması ve göç konuları vardı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Muttaki başkanlığındaki heyeti kabulünde Afganistan konulu tüm konuların masaya yatırıldı. Ankara, Taliban hükümetinden temsilin yüksek olduğu kapsayıcı bir yönetimin tesisi, ülkenin dışarıya kapanmaması ve insani yardımların ulaşması için havalimanının sürekli açık tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, ülkenin terör sarmalından çıkarılması için yapılması gerekenler, göçün önlenmesine yönelik atılabilecek adımlar başta olmak üzere çok sayıda beklentisi bulunuyor.

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YARDIMLAR DEVAM ETSİN RİCASI

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Afganistan’da yönetimi ele alan Taliban’a tavsiyelerde bulunduk” dedi. Çavuşoğlu şunları söyledi: “Kızların eğitimi ve kadınların iş hayatında çalışabilmesi konusundaki tavsiyelerimizi bir kere daha paylaştık. Her şeyden önce ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini bugün bir kere daha söyledik. Taliban yönetimi eğer bunlar (Afgan göçmenler) ülkelerine dönmek isterlerse ellerinden gelen desteği vereceklerini söylediler.”

GÖRÜŞME TALEBİ TALİBAN’DAN

Ankara ziyareti Taliban heyetinin talebi üzerine gerçekleşti. Doha’da ABD ve AB yetkilileri ile görüşmelerinin ardından önceki akşam Dışişleri Bakanlığı’na ziyaret talebinin iletilmesi üzerine Taliban heyeti Ankara’ya davet edildi. Taliban heyeti bugün de Ankara’da temaslarını sürdürecek.

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Kabil’e ziyaret planı

Taliban heyetinin ziyareti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, bazı ülke Dışişleri bakanlarıyla Kabil’i ziyaret etmek istediklerini açıklamasının ardından gerçekleşmesi açısından da dikkat çekiyor. Edinilen bilgiye göre, Kabil’i birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırılan isimler, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden bir grup ülkenin dışişleri bakanlarından oluşuyor. Kaynaklar, hangi ülkelerin bu ziyarete dahil olduğunun henüz netleşmediğini, planlamaların halen sürdüğünü belirttiler. Bakan Çavuşoğlu, Kabil ziyaretine yönelik ilk açıklamayı, geçtiğimiz salı günü yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afganistan’da Taliban’ın yönetimi devralması ardından birçok açıklamasında “Taliban yöneticilerini kabul edebiliriz” demişti.