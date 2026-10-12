Tam 1 milyon TL değerinde: 420 kilo tütün 140 bin boş makaron ele geçirildi
12:49, 12/10/2026, Pazartesi
IHA
Kocaeli’de 1 milyon TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde jandarma ekiplerince bir adres ve araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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