Tam 1 milyon TL değerinde: 420 kilo tütün 140 bin boş makaron ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 9 Ekim tarihinde Başiskele ilçesinde bir adres ve bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 420 kilogram kıyılmış tütün, 140 bin adet boş makaron, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş 56 bin makaron ile elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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