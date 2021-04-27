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İSTANBUL

Tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk: Randevu patlaması yaşıyoruz

Hafta içi başlayacak 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından kuaförlerde yoğunluk oluştu. Kapanma saatlerine kadar randevular doldu.

Haber Merkezi İHA
Tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk: Randevu patlaması yaşıyoruz
Tam kapanma öncesi kuaförlerde yoğunluk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının akabinde 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanmanın detaylarını açıkladı.

KAPANMA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Açıklamanın hemen ardından çok sayıda işletme ve esnaf kapanma hazırlıklarına başladı. Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak olan ve 17 gün aralıksız olarak sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kuaförlerin yoğun mesaisi başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini azaltan kuaförlerde perşembe akşamına kadar olan randevular saatler içerisinde doldu. Tam kapanma öncesi büyük bir yoğunluk olduğunu belirten kuaförler, son ana kadar işlerinin başında olacaklarını söyledi.

RANDEVULARDA PATLAMA OLDU

Gündelik iş yaparak para kazandıklarını kuaför Ekrem Kaçar, 17 günlük kapanmada zor bir süreçten geçeceklerini dile getirdi. Randevuların da hemen dolduğunu belirten Kaçar, “29 Nisan 17 Mayıs arası tam kapanma kuaförlerin işini zorlaştıracak olsa da tedbirler açısından gereklidir. Biz gündelik olarak para kazanan işletmeleriz. Kira ve çalışan ödemelerinde sorun yaşayabiliriz. Kapanma haberini aldıktan sonra randevularda patlama oldu. 17 günlük kapanmanın öncesinde insanlar son tıraşlarını olmak istiyor. Kapanmaya kadar olan randevularımız 1 gün içerisinde doldu. Biz de perşembe akşamına kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Umarım bu kapanma son olur. Başka kapanmaları kaldırmamız zor olur. Milletimiz adına hayırlısı olur umarım” dedi.

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