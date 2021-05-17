Gündem Tam kapanma sonrası ilk kabine toplantısı başladı
POLİTİKA

Tam kapanma sonrası ilk kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olan toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tam kapanma sonrası ilk kabine toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Öncelikli gündemi koronavirüs ile mücadele olan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edilecek. Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirilecek.

1 Haziran sonrasının yol haritası belirlenecek

Amaç, 10-12 bin bandında olan günlük vaka sayısını daha da düşürmek. Bunun için ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnafa müjde vermesi bekleniyor

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

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'Tam kapanma' sona erdi 'kademeli normalleşme' başladı
  • Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.
İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıları durdurmak için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında olacak.
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