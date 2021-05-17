Tam kapanma sonrası ilk kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Öncelikli gündemi koronavirüs ile mücadele olan toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edilecek. Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirilecek.

1 Haziran sonrasının yol haritası belirlenecek

Amaç, 10-12 bin bandında olan günlük vaka sayısını daha da düşürmek. Bunun için ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni destekleri açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, esnafa müjde vermesi bekleniyor

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

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KORONAVİRÜS 'Tam kapanma' sona erdi 'kademeli normalleşme' başladı

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıları durdurmak için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında olacak.