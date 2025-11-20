Yeni Şafak
Tankerdeki zehirlenmede bir mürettebat hayatını kaybetmişti: Geminin 2'nci kaptanı tutuklandı

22:5320/11/2025, Perşembe
DHA
Tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin soruşturma sürüyor.
Tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin soruşturma sürüyor.

Dün Marmara Denizi İstanbul açıklarında bir tankerde tanktan sızan gaz nedeniyle bir mürettebat hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada geminin ikinci kaptanı tutuklandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında demirli tankerde bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı zehirlenme olayına ilişkin geminin 2'nci kaptanı tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Marmara Denizi Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında ayçiçek yağıtaşıyan 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli Panama bayraklı tankerde meydana geldi. Tankerdeki zehirlenme olayında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Konuya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan geminin 2'nci kaptanı Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Kaptan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Personel tedbirsiz tanka girdi"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı Swanlake isimli gemide zehirlenme ihbarı alınması üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup ilk belirlemelere göre Yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralanmış olduğu belirlenmiştir. Ölen vatandaşın ölü muayene ve otopsi işlemi tamamlanmıştır. Gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiği tespit edilmiştir. Sorumlu olduğu alınan bilirkişi raporunda tespit edilen gemi 2. Kaptanı gözaltına alınmış Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.



