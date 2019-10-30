Gündem Tapulu arazim deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti Yol trafiğe kapandı
AYDİN

Aydın haberleri: Tapulu arazim deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti!

'Tapulu arazim' deyip asfaltın ortasına zeytin fidanı dikti: Yol trafiğe kapandı

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yolüstü Mahallesinde bir vatandaş, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşım yolundaki asfaltı kazıp zeytin fidanı dikti. Yol trafiğe kapanırken mahalleli duruma tepki gösterdi. Mahalle Muhtarı Adem Onaca, "Şu an tam iş zamanı vatandaşlar mağdur oldu. 350’ye yakın zeytini var. Geçen yılda bir kere kapatmıştı. Belediye hemen gelip açtı yolu" dedi.

Haber Merkezi IHA
Arazi sahibi asfaltlı yolu kapatıp zeytin fidanı dikti.
Arazi sahibi asfaltlı yolu kapatıp zeytin fidanı dikti.

Vatandaşları hayretler içerisinde bırakan olayda sabah arazilerine gitmek için yola çıkan mahalle sakini çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan asfalt yolun kazılıp asfaltın ortasına zeytin ağacı dikildiğini gördü.

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Olayı araştıran mahalle sakinleri, yolun kenarında bulunan zeytin bahçesinin sahibinin asfalt yolu tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle ulaşıma kapatıp zeytin ağacı diktiğini saptadı.

Arazi sahibi asfalt yolu kapattı, vatandaşlar mağdur oldu.

Vatandaşlar mağdur oldu

“100 yıldır bu yol kullanılıyordu, bu kadar zamandır akılları neredeydi, iki zeytin ağacı için bu yapılır mı?" diyerek tepkilerini ortaya koyan mahalleliler, yetkilileri göreve çağırdı.

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Duruma tepki gösteren Mahalle Muhtarı Adem Onaca, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu yol belki 100 yıldır burada. Bu adam bu yolu ölçtürmüş kendi arazisi gözüküyor. Kendi tarlasına bile ulaşamıyor şu anda. Bu yolun resmiyette biraz ötede olması lazım ama geçmişte buraya yapılmış. Diğer mahalleler arasında ulaşımı sağlayan yol. Şu an tam iş zamanı vatandaşlar mağdur oldu. 350’ye yakın zeytini var. Geçen yılda bir kere kapatmıştı. Belediye hemen gelip açtı yolu. Bu sefer zeytin dikmiş. Vatandaşlar bu yolun aynı yerde kalmasını istiyor. Madem kapatacaklardı 100 yıldır neden kapatmadılar diyor.lar Akşam saat 08.00 sıralarında yapmış. Öğrenci servisi de geçiyor bu yoldan. Mesafe uzuyor, öğrenciler de okullarına geç kalacak. Bir an evvel açılmasını istiyoruz."

Yolları kapanan mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Yıldızçoban, da "Arabamızla traktörümüzle arazilerimize gidemiyoruz. Biz evlerimize gittiğimizde bir şey yoktu. Sabah geldik şok olduk." dedi.

Yol kapalı olduğu için vatandaşlar iş yerlerine bile gidemiyor.
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