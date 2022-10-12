Tarih Müzesi’nde eğlenceli şenlik.

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı Uzay Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. 2 gün süren şenlik boyuncu öğrenciler, teleskopla Güneş, Ay, Jüpiter ve Satürn gözlemi yaptılar, planetaryumda 3D uzay videolarını izlediler. Öğrenciler, gökbilimcilerin gözetiminde astronomi atölyesinde kendi güneş sistemi modelini yaparken keşfetmenin mutluluğunu yaşadılar. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de şenliğe katılarak öğrencileri yalnız bırakmadı. Demirel müzenin öğrencilerin tarih, kültür, sanat ve bilim alanında kendilerini geliştirme imkanı sunduğunu belirterek, öğrencilere “Her alanda kendinizi geliştirmeye devam edin” tavsiyesinde bulundu.