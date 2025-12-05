Tarih verildi: 5 beldede seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir’deki toplam 5 beldede Mahalli İdareler seçiminin 7 Haziran 2026’da yapılacağını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 5 beldede 7 Haziran 2026 tarihinde Mahalli İdareler seçimi yapılacağını duyurdu.
5 beldeyi kapsıyor
YSK'nın bugün düzenlediği toplantısında alınan karar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat ili Reşadiye ilçesi Yolüstü Beldesi, Çevrecik Beldesi, Almus İlçesi Bağtaşı Beldesi, Gümüşhane İli Merkez İlçesi Tekke Beldesi, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Mustafapaşa Beldesi olmak üzere toplam 5 beldede, Mahalli İdareler seçimi yapılacağı bildirildi.
Seçimler, 7 Haziran 2026 tarihinde yapılacak.