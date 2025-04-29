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Tarihi binanın restorasyonu TİKA'dan

Tarihi binanın restorasyonu TİKA'dan

04:0029/04/2025, вторник
G: 29/04/2025, вторник
Yeni Şafak
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Sevakin Adası, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılmış, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştı.
Sevakin Adası, Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılmış, 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olarak kalmıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye için tarihi öneme sahip Sevakin Adası'nda restore edilen muhafaza binası, Sudan hükümetine teslim edildi. Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı Halid el-İaysir, Sevakin Adası'nın Sudan'da kültür ve turizmin bir simgesi olduğunu ve yapılan çalışmaların Sudan-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını belirtti. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız ise iki ülkenin tarihi ilişkilerine dikkati çekerek, Türkiye'nin, Sudan'ın savaş sonrasında yeniden ayağa kalkmasına katkıda bulunma konusundaki istekliliğini vurguladı. Türkiye'nin Sevakin Adası'ndaki tüm kalkınma projelerine ve TİKA'nın tüm Sudan eyaletlerinde devam eden hizmetlerine değinen Yıldız, Sudan'a güvenlik ve istikrar diledi.




#TİKA
#Sevakin Adası
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